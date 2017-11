Carro cai dentro do Rio Juruá durante manobra para entrar em balsa

Um carro modelo Citroen C4 caiu no Rio Juruá , entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, no momento que o motorista manobrava para entrar em uma das balsas de pequeno porte, utilizadas para realizar o trabalho de travessia de veículos no local.

De acordo com informações dos catraieiros que presenciaram o acidente, o motorista, que ainda não teve nome identificado, retornava de Rodrigues Alves. Segundo as testemunhas, ele estava com dificuldades

para manobrar o veículo, momento que o condutor da embarcação foi orientá-lo, ele freou com muita força e empurrou a balsa.

Os donos das pequenas embarcações conseguiram amarrar uma das rodas do veículo, que ficou submerso na beirada do rio, conseguindo puxar para fora da água. O motorista chegou a cair junto com o carro, sendo necessário a ajuda dos populares para resgatá-lo com uma boia. Com informações Juruá Online.