Matou amigo com balaço no abdômen

Na última segunda feira, 6 de novembro, por volta das 20:30h, a Polícia Militar de Jordão foi acionada para uma ocorrência, na Avenida Francisco Dias, proximidades do Auto Posto Jordão, onde um homem estaria caído agonizando por ter sido alvejado com um disparo de arma de fogo.

Ao chegar no local, os homens da lei trataram socorrer a vitima, Marivaldo Barbosa da Silva, 25 anos, morador da Rua Romildo Magalhães em Jordão, atingido com um tiro de espingarda no abdômen, que logo em seguida morreu no hospital.

A partir daí começaram as buscas com objetivo de identificar e prender o autor do homicídio. Com informações colhidas de testemunhas, rapidamente a polícia encontrou o autor do disparo. Trata-se do Tarauacaense Francisco Junior Rodrigues, 28 anos, morador do Bairro da Praia em Tarauacá.

Júnior confessou que atirou com uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22. a polícia não divulgou a motivação do crime. A arma foi apreendida e Junior está preso à disposição da justiça. Com informações Portal Tarauacá.