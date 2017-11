Pesquisa revela que fazer sexo oral em mulheres faz bem para saúde

A Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, revela que fazer sexo oral em mulheres ajuda a obter lactobacilos.

Os lactobacilos são “bichinhos” importantes para o nosso sistema digestivo e imunológico e estão presentes nos chamados alimentos probióticos, que representam saúde e proteção ao organismo.

Eles ainda melhoram a integridade da parede intestinal e assimilam alguns nutrientes importantes para o organismo, como o cálcio e o ferro.

Os pesquisadores descobriram que 70% do fluido vaginal é composto por cinco tipos de lactobacilos com potencial probiótico. São eles: Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii, Lactobacilus iners, Lactobacillus gasseri e Lactobacillus reuteri.

No estudo, os cientistas ainda explicam que os probióticos são eficientes quando consumidos regularmente e ressaltam que cada mulher possui uma flora vaginal única, portanto, cada uma produz quantidade e espécies de lactobacilos diferentes. Com informações do BOL.