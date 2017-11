Governo prepara ação para fortalecer cooperativas

O governador Tião Viana se reuniu nesta quarta-feira, 8, em seu gabinete, com o secretário de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis (Sedens), Sibá Machado, para tratar de uma ação de fortalecimento das cooperativas do Alto Acre.

Segundo Machado, o governo vai procurar repassar mais apoio para as cooperativas da região por meio de patrimônios e títulos de empresas como a Dom Porquito e a Acre Aves. Em contrapartida, as cooperativas devem se unir para criar uma central.

Para que esta central seja criada no Alto Acre, a Sedens também irá contar com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC).

“Vamos acelerar ao máximo para que essa ação se concretize o mais rápido possível, tanto para o fortalecimento da suinocultura, quanto para outras atividades econômicas do Alto Acre”, conta Sibá Machado.