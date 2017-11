Junta Comercial interrompe os atendimentos externos até dia 13

O novo SRM irá substituir o Sistema Integrado de Automação do Registro do Comércio (Foto: Divulgação Juceac)

Devido à implantação de um novo Sistema de Registro, a Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac) não realizará atendimentos externos entre os dias 08 e 10 de novembro. O portal eletrônico também estará inativo durante esse período.

A interrupção é necessária para que concluam a instalação do novo Sistema de Registro Mercantil, o SRM, que está em curso. O retorno de todos os serviços será no próximo dia 13.

O novo SRM irá substituir o Sistema Integrado de Automação do Registro do Comércio (SIARCO). O mesmo está em conformidade com o projeto de modernização do registro mercantil e implantação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) na região.

A nova plataforma vai proporcionar maior excelência no campo do registo mercantil e atividades afins. Está sendo construído em plataforma web e com as mais modernas tecnologias, possibilitando que a instituição possa disponibilizar um rol de serviços onlines.

De acordo com o órgão, em curto prazo haverá a possibilidade de protocolo de registro totalmente digital.