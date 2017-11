Começa hoje a 1ª Conferência de Vigilância em Saúde

Delegados, gestores, profissionais da saúde e convidados participam na noite desta quarta-feira, 08, da abertura da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, que ocorre a partir das 18h30, no Resort Hotel, em Rio Branco. A conferência é realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e o Conselho Estadual de Saúde.

Com a presença de representantes dos 22 municípios do estado, após a realização de suas etapas municipais, serão debatidas as propostas que foram aprovadas nesses encontros.

Durante os três dias do encontro, serão discutidos eixos de importância e que colabore com todas as esferas da saúde, como: o lugar da vigilância em saúde no SUS; responsabilidade do Estado e dos Governos com a vigilância em saúde; saberes, práticas, processos de trabalho e tecnologias da vigilância em saúde e vigilância em saúde participativa e democrática para enfrentamento das falhas sociais em saúde.

A 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde vai até a próxima sexta-feira, dia 10. As sugestões aprovadas serão apresentadas na etapa nacional, que ocorre ainda este mês em Brasília.