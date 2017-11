TJ julga dia 20 em 2ª instância réus da Operação Delivery

A Câmara Criminal do TJAC julga dia (20) deste mês, em sessão única, em segunda instância os recursos de apelação e defesa dos réus implicados na Operação Delivery, que apurou a prostituição e o abuso de menores no estado por figuras importantes da sociedade. O Ministério Público quer penas maiores e condenação para os réus e a defesa pede a absolvição por falta de provas e por supostamente as ações não caracterizarem crimes.

Os réus já foram julgados em primeira instância, por juízo singular e a condenação agora, pelo Tribunal, poderá significar a prisão imediata dos envolvidos, segundo norma do STF. É grande a expectativa com relação a pelo menos nove réus que vão enfrentar a decisão do Tribunal.