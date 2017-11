Prefeitura constrói quadra de esportes no Residencial Santa Cruz

Comunidades vizinhas, como dos residenciais Jenipapo, Macauã e Abunã, também serão beneficiadas com o equipamento esportivo

Em vistoria à obra da quadra coberta de esportes e espaço de lazer do Residencial Santa Cruz nesta quarta-feira, 8, junto com as lideranças locais, o prefeito Marcus Alexandre anunciou a inauguração do equipamento para o mês de dezembro. A quadra poliesportiva coberta já está em fase de acabamento, faltando apenas a pintura do piso. Ao redor da quadra, é concluída também uma grande praça, que vai contar com playground, bancos, iluminação, jardins e estacionamento.

“Esse equipamento esportivo vai atender não só os moradores do Residencial Santa Cruz, mas também as comunidades próximas como do Jenipapo, Macauã e Abunã. Aqui será um espaço de referência não só para o esporte, mas para eventos sociais. E vamos inaugurar em dezembro com uma feirinha de economia solidária que vai durar até o natal”, destacou o prefeito.

A obra é executada com recursos de emenda da ex-deputada federal Perpétua Almeida somada a recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. O nome da quadra, segundo o presidente da Associação de Moradores do Residencial Santa Cruz, Edinaldo Fernandes, será decidido pela comunidade, e diz já existem diversas indicações, como forma de homenagear moradores que foram importantes para a localidade. O presidente afirma que a quadra e a praça serão utilizadas ao máximo pelos moradores da região. “Serão espaços onde faremos feiras para gerar renda para a comunidade, festivais de música, arraiais, reuniões, encontros dos moradores e muito mais. Agradecemos ao prefeito Marcus Alexandre por esse equipamento que é de primeira linha”.

Aposta no esporte como ferramenta de interação e inclusão social

A gestão do prefeito Marcus Alexandre já é considerada a que mais investiu e construiu equipamentos esportivos nos bairros de Rio Branco, como quadras cobertas, quadras de grama sintética e quadras de areia. A área de esporte e lazer do Residencial Santa Cruz será a décima primeira no mesmo padrão a ser entregue por Marcus Alexandre. Além dos espaços já construídos no Vitória, Aroeira, Belo Jardim, Carandá, Ilson Ribeiro, Jequitibá, Juarez Távora, Universitário III, Vila Nova Jerusalém, outros estão em construção na APAE do Conjunto Esperança, Vila da Amizade e a quadra de areia no bairro Santa Inês. Os investimentos garantiram ainda a construção de oito quadras de grama sintética, cinco quadras de areia, um campo de futebol society e 17 academias da comunidade, além da reforma e ampliação da praça e quadra do Conjunto Mascarenhas de Moraes e reforma da praça e quadra de areia do Conjunto Xavier Maia.

Da Assessoria