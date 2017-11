TRT faz reunião preparatória para a primeira edição da ação social TRT Comunidade em Rio Branco

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região reuniu segunda-feira (6/11), no Fórum Trabalhista juiz Oswaldo de Almeida Moura, em Rio Branco, com instituições parceiras, visando o planejamento da primeira edição da ação social TRT Comunidade na capital do Acre, a se realizar em 3 de dezembro, no Sest/Senat na Vila Acre.

A reunião que foi coordenada pelo diretor geral das secretarias do TRT14, Lélio Lopes Ferreira Junior com o apoio do assessor de comunicação

Social Celso Gomes, e contou com os seguintes parceiros: Universidade Federal do Acre – UFAC, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública do Estado do Acre, Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Receita Federal, SENAC, INSS, Ministério do Trabalho, Associação dos Magistrados do Acre – Asmac, Sest/Senat, além de representante da Sesacre, da advogada Gracileydi Bacelar e da Ordem dos Advogados, seccional Acre, além dos principais veículos de comunicação do estado.

A ação de cidadania TRT Comunidade em Rio Branco será realizada nos moldes do que o tribunal já vem realizando a cada três meses em Porto Velho, que já chegou à sua 13ª edição, e com isso já prestou mais de 35 mil atendimentos desde a primeira edição em agosto de 2013.

O diretor geral do TRT, Lélio Lopes, ressaltou a importância do engajamento de todos com espírito humanitário de unir forças e levar aos cidadãos atendimentos gratuitos e acesso de diversas áreas.

Estão inicialmente confirmados os seguintes atendimentos: área de saúde – fisioterapia, nutricionista, psicologia, orientações para saúde bucal, aplicação de flúor, distribuição de kit higiene pessoal, saúde da mulher, vacinação, cortes de cabelos, além de informações sobre direitos e deveres trabalhistas, direito eleitoral, de família e do consumidor.

Nos próximos dias a coordenação da ação estará informando a relação completa de parceiros e tipos de atendimento que serão prestados no dia 3 de dezembro.

Ao final da reunião foi apresentada uma reportagem de televisão, produzida para o programa Justiça & Cidadania, sobre edições realizadas em Porto Velho e também os presentes tiraram suas dúvidas acerca da divulgação e logística a ser adotada para que a população de Rio Branco possa se preparar para esse mutirão de cidadania.

Esta primeira edição do evento no Acre conta com o apoio das instalações físicas e de vários serviços do Sest/Senat. E na reunião preparatória a diretora da Unidade Operacional de Rio Branco, Maria do Socorro Vale da Cunha, disse estar muito honrada desta parceria com o Tribunal Regional do Trabalho e que a unidade oferecerá alguns serviços à comunidade, além de sistema de internet, bebedouros e amplo espaço para que os atendimentos transcorram de forma tranquila, finalizou Socorro.

Alguns órgãos do Acre, como Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e até o Tribunal de Justiça têm experiências também em ações itinerantes e de cidadania, o que será fundamental na somatória de esforços para o TRT Comunidade.

O presidente do TRT14, desembargador Shikou Sadahiro, instituiu por meio da Portaria GP n.1697/2017, de 6 de setembro de 2017, uma equipe de servidores de Rio Branco para juntos com a Secretaria Judiciária, colaborarem na organização e execução do evento, sendo eles: Marlene Valus, Milton Mesquita Filho

Natália Dantas de Araújo, Paulo César Silva de Mesquita, Solange Teixeira de Assunção, Valério Lorenço de Araújo e a Maria de Nazaré Almeida Pena.

Ascom/TRT14 (fotos Ascom e DPE/AC)