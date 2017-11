Última edição de 2017 do Programa Prefeitura na Comunidade acontece nesta sexta-feira, 10, no antigo Colégio Agrícola

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Social (SEMACS) e mais de vinte parceiros institucionais, realiza nesta sexta-feira, 10, mais uma edição do programa Prefeitura na Comunidade – a última deste ano de 2017 – na Escola da Floresta (antigo Colégio Agrícola), localizada no KM 14 da Estrada Transacreana. A abertura será realizada às 8h com animação musical da banda de forró Irmãos Ricardo.

Criado e fortalecido pela gestão de Marcus Alexandre, o Programa Prefeitura na Comunidade é sucesso absoluto de participação popular, envolvimento institucional e atendimento em serviços públicos desde 2013, ano em que a Prefeitura de Rio Branco realizou 28.085 atendimentos, em cinco edições do projeto; em 2014, ocorreram 23.984 atendimentos; em 2015, 25.852; em 2016 foram 15.668 serviços diferentes prestados; e em 2017, levando em conta as ações realizadas nas comunidades do Itucumã, Itamaraty II e Benfica já são pelo menos 17,3 mil atendimentos.

Ao longo de seus cinco anos de existência, o Programa Prefeitura na Comunidade esteve em localidades remotas de Rio Branco, de difícil acesso, para levar principalmente dignidade e cidadania –e passou por Catuaba, Baixa Verde, Moreno Maia, Boa Água, Itucumã, Vila Manoel Marques, Itamaraty II, Oriente, Jarinal, Espalha, Cajazeira, Barro Alto, Benfica, Santo Afonso, Belo Jardim, Vila Acre, Vila Verde e diferentes comunidades da Estrada Transacreana somando, no total, cerca de 110 mil atendimentos desde sua criação.

Além das ações de rotina do programa, nesta edição na Escola da Floresta haverá emissão de documento de identidade e atuação do Ministério Público. Os organizadores parceiros atuarão em três frentes organizados pela própria Escola da Floresta e Defensoria Pública. As comunidades dos ramais adjacentes também serão atendidas. A tradicional roda de conversa com moradores terá mediação da SEMACS. As rodas de conversa servem para que a população possam discutir as demandas da comunidade com técnicos municipais e estaduais. Órgãos como DERACRE, ITERACRE, SEAPROF, SEMSUR, DEPASA, SEMEIA, EMURB, SEADPIR, IMAC, SEOP, SEME, Eletrobrás, Conselho Tutelar, Secretaria de Segurança, Coordenadoria do Trabalho e Economia Solidária (COMTES), Poder Judiciário e Ministério Público sãos os que levam grande contribuição ao debate sobre o desenvolvimento das comunidades.

Sobretudo, com o Prefeitura na Comunidade, os moradores podem contar com consulta médica, serviços de enfermagem, programas de saúde da mulher, exames de PCCU, planejamento familiar, pré-natal, palestras sobre educação em saúde, saúde do homem, acompanhamento do Programa Bolsa Família, acompanhamento de pacientes com hipertensão e diabetes, imunização, acompanhamentos de saúde da criança e adolescente, dentre outros serviços, como os testes rápidos de DST/HIV, sífilis e hepatites, exames para detecção de leishmaniose com diagnóstico, tratamento e acompanhamento, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da malária, vacinação para gripe e muito mais.