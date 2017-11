SGA abre Processo Seletivo para Estagiários em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa – SGA anuncia que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para formação de cadastro reserva de Estagiários no Município de Rio Branco, no Estado do Acre.

Para participar é necessário estar matriculado a partir do 2º período dos cursos de Análise de Sistemas; Artes Cênicas; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Direito; História; Letras – Inglês; Letras – Português; Física; Música; Pedagogia; Serviço Social; Sistemas de Informação; Técnica em Administração; Tecnologia em Gestão Ambiental; Tecnologia em Redes de Computadores; Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; ter disponibilidade de 20h ou 30 horas semanais; não estar cursando o último período e ter idade acima de 16 anos.

As inscrições deverão ser realizadas gratuitamente nos dias 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de novembro de 2017, por meio da entrega da documentação solicitada no CIEE Centro de Integração Empresa Escola, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 3.640, Procon. Com Informações pciconcursos.