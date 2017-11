Agentes encontram mochila com arma, droga e celulares em muro de Presídio

Agentes Penitenciários de Cruzeiro do Sul encontraram uma mochila com arma, drogas e celulares, na parte de trás do muro do presídio Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul (AC). O material seria jogado para os detentos pela muralha do prédio.De acordo com o assessor de comunicação da instituição, os agentes verificaram uma movimentação na parte externa do presídio, onde presenciaram três indivíduos fugindo para uma área de mata. Eles ainda tentaram buscas pelos suspeitos mas não obtiveram êxito.

Após o fato, os agentes realizaram uma varredura na área do presídio, encontrando a mochila com os objetos. No total eram seis celulares, seis carregadores, um revolver 38 e 12 munições, além de uma quantidade de maconha e linhas que seriam usadas para arremessar o material para dentro do presídio.

“Ao perceber algo estranho, um dos agentes acionou os demais e se dirigiram até o local. Antes deles chegarem lá, os três indivíduos empreenderam fuga na mata atrás do presídio, e foi começado o procedimento de captura. Uma parte dos agentes se deslocaram tentando encontrar essas pessoas, e outros fizeram uma varredura na área, quando encontraram esse material. Toda informação e material foi repassado para Policia Civil, que fica responsável pela investigação”, relatou o assessor de comunicação. Com informações Juruá Online.