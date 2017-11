Iniciada capacitação de professores do Programa 2º Tempo

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) iniciou nesta quinta-feira, 9, a etapa presencial do processo de formação continuada do Programa Segundo Tempo (PST), desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, que, em sua essência, tem o objetivo de democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte educacional. A capacitação está sendo ministrada no auditório do Colégio Armando Nogueira pelos professores Vanilson Assunção, Roseli Teixeira e Vanildo Pereira, do Ministério do Esporte, e tem como público-alvo gestores e técnicos ligados à SEMEL e ao PST.

O secretário de Educação, Marcio Batista, participou da cerimônia de abertura destacando o trabalho que a gestão do prefeito Marcus Alexandre vem dando ao esporte. “Se quisermos construir uma sociedade em que habilidades e competências possam ser fortalecidas, temos de ter o esporte como política prioritária”, disse Batista. O coordenador da equipe do Ministério do Esporte, Vanilson Assunção, agradeceu pela acolhida e fez uma reflexão sobre a importância do PST. “Vimos Brasil afora muitas crianças em situação de vulnerabilidade, onde o esporte pode fazer a diferença”, observou Assunção.

Entre outras ações, a etapa presencial da capitação ao PST se constitui em um processo gerado através da parceria firmada com universidades públicas, onde o Ministério do Esporte mantém uma rede de inteligência de equipes colaboradoras para promover o acompanhamento pedagógico do trabalho desenvolvido nos núcleos. A ação mantém assessoria aos professores dos núcleos na elaboração de suas propostas pedagógicas de forma a atender às diretrizes do Programa Segundo Tempo e sua organização de desenvolvimento, realizando, ao mesmo, avaliação e visitas aos núcleos e adota outras medidas com plantão permanente à distância. Ao final da Capacitação, os coordenadores e professores devem reconhecer os princípios centrais do PST, suas bases de fundamentação teórica e dominar como essas orientam as práticas pedagógicas no atendimento aos beneficiados. Em linhas gerais, o PST visa promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente daqueles que se encontram em áreas de vulnerabilidade social e, preferencialmente, regularmente matriculados na rede pública de ensino.

O PST se destina a atender crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, exposta aos riscos e vulnerabilidades sociais. Rio Branco, de acordo com o secretário Afrânio Moura, da SEMEL, implantou quatro núcleos do PST: no Centro Poliesportivo da Baixada (Rua Rio Grande do Sul, 3024, Aeroporto Velho), onde são realizados 100 atendimentos; Centro da Juventude do Montanhês (Avenida Flaviano Melo, nº 250, Montanhês), onde ocorrem 100 atendimentos; na Praça da Juventude I (Rua Iracema Nair F. Labs, s/n, na Cidade do Povo), que também realiza 100 atendimentos, e na Praça da Juventude II (Cidade do Povo), onde acontecem outros 100 atendimentos.

Pelas regras do PST, o núcleo pode ser estabelecido em escolas ou em espaços comunitários (públicos ou privados). As atividades são desenvolvidas no contra turno escolar e os espaços físicos devem ser adequados às práticas corporais descritos na Proposta de Trabalho, como voleibol, voleibol de areia, futsal, handebol, futebol de areia, futebol society, tae-kwon-do, capoeira, ginástica aeróbica e dança, entre outras atividades recreativas e cooperativas destinadas também à inclusão do maior número de alunos portador de deficiência.

A proposta é que cada núcleo atenda a 100 beneficiados organizados em 3 turmas com 35 alunos, no máximo. Para iniciar os trabalhos, a SEMEL foi contemplada com R$ 300.000,00, provenientes de emenda parlamentar do deputado Alan Rick. O parlamentar foi representado no evento de abertura da capacitação pelo assessor Carlos Perez.