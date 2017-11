Prazo para apresentação de projetos para Edital de Pequenos Apoios culturais termina nesta sexta-feira

Interessados devem reunir documentação determinada no edital e entregar ao Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura da FGB

Encerra nesta sexta-feira, 10, o prazo para apresentação de projetos das cinco últimas etapas do Edital de Pequenos Apoios do Fundo Municipal de Cultura. Lançado em julho pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), o edital garante a artistas, produtores culturais e grupos artísticos apoio financeiro de até R$ 5 mil para a execução de atividades.

O edital prevê sete fases, com aprovação de seis projetos de arte e seis de patrimônio cultural a cada etapa. As duas primeiras já foram concluídas, com resultados divulgados no site da Prefeitura (www.riobranco.ac.gov.br). O investimento total é de R$ 430 mil – cerca de R$ 60 mil por fase. O montante serve tanto para a execução de pequenos projetos quanto para a complementação de ações que já estejam em andamento na capital.

Os interessados deverão reunir a documentação exigida no edital e entregar ao Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura da FGB. O documento também pode ser conferido no site da Prefeitura de Rio Branco. O edital é destinado a ações de formação, produção, circulação, intercâmbio e eventos. Podem participar propostas de natureza diversa, como encontros, workshops, seminários, ciclos de oficinas e debates, apresentações artísticas, compra de passagens, publicações e outras atividades.

Os proponentes inscrevem seus projetos de acordo com o mês em que desejam realizar as ações. A etapa 03 é para atividades que acontecerão em dezembro de 2017 e janeiro de 2018. A fase 04 serve para os meses de janeiro e fevereiro, seguida da 05 para fevereiro e março. As etapas 06 e 07 são, respectivamente, para março e abril e para abril e maio.

Atividades flexíveis quanto às datas poderão ter seus projetos inscritos em mais de uma etapa. Assim, em caso de desaprovação, o documento será reavaliado nas fases seguintes. Mas, se aprovado, o projeto é automaticamente excluído das próximas fases.

O ranking provisório da etapa 03 será divulgado no dia 24 de novembro e das demais etapas, no dia 8 de dezembro. O resultado da terceira fase será publicado no site da Prefeitura entre os dias 1 e 4 de dezembro e das demais fases, no dia 15 do mesmo mês.

