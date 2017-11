Segurança Pública firma parceria com Exército Brasileiro no combate ao crime

Dando seguimento ao planejamento estratégico de combate à criminalidade, forças de segurança pública do Acre ocuparam as ruas da capital na noite desta quinta-feira, 09, em operação conjunta com o objetivo de intensificar as ações de enfrentamento a criminalidade.

As ações de policiamento reforçam o Plano Tático Operacional de Segurança Pública, que segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, os pontos de policiamento são constantes na capital acreana irão passar de 20 para 25 a partir de agora, com o apoio do Exército Brasileiro.

“As ações são por tempo indeterminado, pois iremos ocupar o terreno com cada vez mais intensidade. A ideia é desdobrar policiais em campo para que a gente possa diminuir o espaço da bandidagem nas ruas da cidade. Esse é nosso objetivo, e nós não descemos mais”, conta Farias.