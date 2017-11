Polícia Ambiental apreende madeira ilegal em Acrelândia

A Segurança Pública do Acre, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental, prendeu em flagrante três indivíduos transportando ilegalmente madeiras do tipo Cumaru, próximo a BR- 364, nesta quinta feira, 9. A ação ocorreu no ramal da Gata, em Acrelândia, próximo ao posto de fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Segundo a guarnição, por volta das 23h, durante o policiamento naquela localidade, flagraram um comboio de três veículos transportando, ao todo, cinco toras de Cumaru. Após a constatação do transporte irregular do produto, foi observado pelos militares que se tratava de 42 metros cúbicos de madeira.

“A apreensão é oriunda da intensa fiscalização que tem por finalidade combater os crimes contra o meio ambiente. O nosso planejamento operacional faz com que mobilizemos nossas guarnições, rotineiramente, para áreas onde há uma incidência maior de delitos desta natureza”, disse o comandante em exercício do Batalhão Ambiental, capitão Tomica Bandeira.

Os três envolvidos, juntamente com os caminhões e a madeira, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do município de Acrelândia para as devidas providências legais.