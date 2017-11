Concurso de Redação Fiscal premia alunos e escolas da rede municipal de ensino

Em uma grande festa com direito a torcida organizada, grito de guerra e muita alegria, os 20 alunos classificados no 9º Concurso de Redação Fiscal da Prefeitura de Rio Branco receberam a premiação nesta sexta-feira, 10, no auditório da Faculdade FIRB/FAAO: Certificado, tablete e medalha de honra ao mérito. As escolas dos vencedores receberam prêmios como aparelhos de ar condicionado, computadores, impressoras, caixas de som, televisões e projetores, que serão incluídos no patrimônio das unidades de ensino.

Com o tema “A escola que temos é a escola que queremos?”, 1.378 (mil trezentos e setenta e oito) alunos escreveram as redações este ano. O evento é destinado para alunos das quatro primeiras séries do ensino fundamental das escolas municipais. Uma das vencedoras do Concurso, Lourdes Rocha, de 9 anos, aluna da Escola Francisca Bacurau, falou emocionada sobre os avanços possíveis do ambiente escolar que ela frequenta. “Na minha escola já tem muita coisa boa e é confortável, mas pode melhorar ainda mais, em muitas coisas, se as pessoas pagarem os impostos”. A professora dela, Paola Cardozo, cita que o Concurso movimentou a turma, que se empenhou em pesquisar e escrever as redações. “Quanto mais cedo eles tiverem essas noções de cidadania, melhor será para toda a sociedade”, completou a educadora.

O secretário Municipal de Finanças de Rio Branco, Marcelo Macêdo, explicou que o concurso tem o objetivo de plantar a semente da cidadania entre os alunos. “O projeto com certeza vai mudar a mentalidade dos alunos com relação aos cuidados com os bens públicos, como as escolas. Queremos ampliar o número de escolas participantes nos próximos anos”.

Márcio Batista, titular da secretaria Municipal de Educação, ressalta a possibilidade de o tema ser tratado de forma transversal nas escolas de Rio Branco e fala ainda no “despertar para os direitos e deveres que são parte da cidadania. E esses estudantes vão estimular os pais a pagarem os tributos para que isso se reverta em benefício das escolas, da educação como um todo”.

Para o vereador Rodrigo Forneck, que prestigiou o evento, o mais importante foi “a associação que as crianças fizeram do pagamento do imposto com a oferta de serviços”.

O Concurso de Redação de Educação Fiscal é mantido pelo Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF), desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Finanças (SEFIN) e Secretaria Municipal de Educação (SEME), em parceria com a Receita Federal do Brasil. Em 2005 o Programa foi implantado em apenas 04 Escolas da Rede Municipal de Ensino e de acordo com os resultados da avaliação e aceitação, foi se expandindo gradativamente, até atender 20 Escolas do sistema neste 9º Concurso.