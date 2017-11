Dia Mundial do Hip Hop terá comemoração com os movimentos de rap e grafite de Rio Branco

Evento será no dia 12 de novembro, embaixo da ponte metálica, onde acontecem as batalhas de rimas

O hip hop é um movimento musical que nasceu no Bronx, bairro do gueto de Nova York, nos Estados Unidos. O estilo vem se popularizando cada vez mais no Brasil, e Rio Branco não poderia ficar de fora das comemorações do Dia Mundial do movimento, celebrado em 12 de novembro, domingo.

O Dia do Hip Hop em Rio Branco será comemorado com um evento no espaço Acre Hip Hop Batalha da Ponte (BDP), embaixo da ponte metálica, no Centro, a partir das 18h, com entrada gratuita.

Além de apresentações de grupos e cantores do estilo, haverá batalhas de B-boys – dançarinos de street dance, a dança de rua – e grafite ao vivo, com os artistas do Coletivo de Arte Urbana do Acre (Caua).

O evento é uma realização do “Movimento Hip Hop Organizado”, que engloba os coletivos “Centro Acreano de Hip Hop”, “Batalha da Ponte”, “Batalhas Rotativas” e “Coletivo de Arte Urbana do Acre”, com apoio da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).

Segundo Israel Batista, conhecido como “Di menor”, o evento acontece com o intuito de fomentar a cultura do hip hop na capital e movimentar os próprios artistas que fazem rap em Rio Branco, além de celebrar o dia mundial de um dos maiores movimentos da atualidade.

Dito Bruzugú – Assessoria FGB

Fotos Ramon Aquim/FGB