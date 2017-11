Rodada do Brasileiro tem líder Corinthians em campo

A bola rola em duas cidades na abertura da 34ª rodada do Brasileirão. O Botafogo recebe em casa o Atlético/PR. Na quinta posição do campeonato e disputando uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, o Alvinegro precisa dos três pontos para esquentar a briga pelo G4. Já o Furacão quer a vitória para afastar de vez o fantasma do rebaixamento.

Mais tarde, o líder Corinthians recebe o vice-lanterna Avaí no Itaquerão, em São Paulo. Com oito pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, o Timão conta com a casa cheia para vencer o rival e dar mais um passo em direção ao título da Série A. O Avaí, com 35 pontos, mesmo vencendo continuará no Z4 por pelo menos mais uma rodada, já que tem uma vitória a menos que o Vitória da Bahia.

17h – Botafogo x Atlético-PR

19h – Corinthians x Avaí