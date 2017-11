Prefeitos cortam gastos para pagar o 13 salário dos servidores municipais

A presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Marilete Vitorino disse que os prefeitos estão cortando na própria carne para honrar o compromisso do pagamento do 13 salário. Nesta época de vacas magras, queda do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e inadimplência dos contribuintes, o caminho é cortar gastos, reduzir gratificação e juntar o dinheiro para pagar a folha complementar. “Por enquanto, não sentamos com os prefeitos para tratar do problema”, comentou a gestora.

Já o prefeito de Santa Rosa do Purus, Assis Moura falou que enfrenta severas dificuldades, porque o FPM cai a cada mês. Disse que no mês passado, um repasse chegou a bagatela de R$ 26 mil, a primeira parcela deste mês, pulou para R$ 117 mil, mas já recomendou os assessores a cortar gastos e despesas para economizar. “Assumimos a prefeitura com três meses de salários atrasados, mas conseguimos colocar as contas em dias”, disse.

Explicou que o pagamento sempre sai no dia 10 do mês seguinte, com os repasses constitucionais. “Temos que desdobrar para que as duas folhas sejam paga, antes das festas de fim de ano”, prometeu.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Sarafim revelou que no mês de junho deste ano, os repasses constitucionais chegaram a casa de um milhão de reais, mas no mês passado caiu para quatrocentos e vinte mil. “O último repasse chegou apenas R$ 190 mil”, lamentou.

Marinho declarou que pretende pagar o 13 salário até o dia 20 de dezembro. Para honrar o compromisso assumido, com os servidores público, já começou a poupar. “Apesar da queda do nosso FPF, estamos empenhados em fechar o ano sem dívida”, prometeu.

O prefeito de Capixaba disse que já pagou a primeira parcela do 13 salário dos servidores da Educação. Este mês, pretende pagar a primeira parcela dos servidores da Saúde, conforme o combinado. Como a folha do administrativo é mais alta, segundo ele, está trabalhando para pagar antes do natal. “Temos economizado para honrar a folha complementar que consumirá a quantia de quase R$ 800 mil”, declarou.

Cesar Negreiros