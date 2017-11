Governo antecipa “Operação Papai Noel” e intensifica ocupação das ruas da capital

O governo do Estado, por meio da Polícia Militar do Acre (PMAC), inicia na manhã da próxima segunda-feira, 12, a Operação Papai Noel 2017. A ação integrada faz parte do plano de segurança pública e foi antecipado, de forma estratégica, pelo governador Tião Viana com aumento de efetivo operacional nas ruas.

Reforço de contingente

A ação policial, que tradicionalmente ocorre todos os anos, tem como principal objetivo policiamento nos principais pontos comerciais da capital onde ocorre maior fluxo de pessoas durante as festas de fim de ano. A Operação Papai Noel será adiantada este ano, começando dia 13 de novembro e sendo encerrada apenas em 31 de dezembro.

O secretário-adjunto de Segurança Pública, coronel Marcos Kimpara, explica que será feito um acréscimo de mais de 100 policiais nas ruas da cidade durante as duas fases da operação, somados aos quase 200 que já realizam esse trabalho diariamente.

“Além do policiamento ordinário, teremos mais homens nas ruas. Vamos garantir policiamento a pé e também de forma motorizada, tanto nas áreas comerciais e em pontos estratégicos como também em pontos de maior interesse para a segurança pública”, ressalta coronel Kimpara.

O reforço do policiamento empregado na operação é realizado por veículos (carros e motos) e a pé, além dos efetivos das unidades especializadas Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e Batalhão Ambiental que estarão prontos para prestar o apoio quando necessário.

Pagamento do décimo terceiro, bonificações salariais e compras de Natal representam o aquecimento natural da economia nesta época do ano. Esses são fatores que levam a Polícia Militar a realizar operações para inibir os crimes e aumentar a sensação de tranquilidade na população, com o fortalecimento de ações de segurança em todo o estado.

Novas ações

Como enfrentamento firme à criminalidade, o governador Tião Viana realizou na última quinta-feira, 9, reunião com representantes das forças de segurança do Estado e definiu novas estratégias e reforço ao Plano Tático Operação de Segurança Pública, que mapeou e elegeu novos pontos de policiamento na capital durante a ação policial.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, os pontos de policiamento constantes na capital acreana irão passar de 20 para 25 a partir de agora.

“Nós vamos ocupar o terreno com cada vez mais intensidade. A ideia é desdobrar policiais em campo para que a gente possa diminuir o espaço da bandidagem nas ruas da cidade. Esse é nosso objetivo, e nós não descemos mais. Continuaremos com as ações paralelas a da Operação Papai Noel, seguindo com o planejamento estratégico de combate ao crime”, disse Farias.

Várias ações policias foram desencadeadas no início da semana passada com realização de blitzes, abordagens de pessoas suspeitas e a presença maciça das forças de segurança nas ruas da capital.

Assessoria Sisp