Saúde Municipal realiza atendimentos do Novembro Azul no Calafate

Com o objetivo de facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços médicos com foco na prevenção do câncer de próstata, o Centro de Saúde Rozangela Pimentel Figueira, no Calafate, realizou neste sábado (11) atendimentos voltado aos homens, dentro da programação do Novembro Azul. A ação desenvolvida pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), segue até o fim do mês em toda a capital.

Aqueles que procuraram o Centro Rozangela Pimentel tiveram, durante todo o dia, acesso a consultas médica, consultas de enfermagem, entrega de material educativo com orientações de saúde, realização de exames preventivos (PSA, toque retal, USG de próstata e outros) e de testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites B e C), testes de glicemia capilar, aferição de pressão arterial (PA), farmácia, vacinação e também atendimento odontológico.

As atividades iniciaram com a palestra do médico Moisés Luna, que falou para o grupo de homens sobre diagnóstico e prevenção do câncer e os exames de PSA, ultrassonografia de próstata e toque retal. Em seguida os usuários participaram de um café da manhã oferecido pela unidade de saúde e passaram pelo atendimento clínico.

Dados apontam que apenas 2% do público masculino no mundo realiza os exames preventivos da doença – que é a maior causa de câncer entre os homens. Segundo o coordenador da Área Técnica da Saúde do Homem, da SEMSA, Francisco Holanda, o Novembro Azul é o mês escolhido para efetivar ações que enfatizam a promoção da saúde e prevenção de doenças que afeta a população masculina como forma de ampliar esses números. “Neste mês, as unidades realizam o Dia D exclusivo para o homem. Os centros e unidades de saúde programam as atividades e fazem esse chamamento à comunidade masculina. A procura tem superado nossas expectativas”, completou.

Morador do Calafate há quase 50 anos, o funcionário público Francisco Bezerra de Lima tem 69 anos de idade e demonstra muita preocupação com a saúde. Ele conta que já fez os exames da próstata outras vezes e sempre deu negativo, mas que permanece com o acompanhamento frequente e por isso foi até a unidade de saúde do bairro neste sábado. “Muitos homens tem medo de procurar atendimento, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. É prevenção. É importante prevenir. E ser aqui perto de casa foi ótimo pra mim e pra quem mora próximo”, lembrou ele, que ficou sabendo através de suas filhas da programação do Rozangela Pimentel voltada aos homens.

Prevenir

O médico Marcos Henrique dos Santos explica que existe uma grande preocupação da SEMSA e de toda a Saúde Pública em alcançar o máximo de pacientes o mais breve possível. “A nossa intenção é de chegar antes da doença. Todos sabem que prevenir é mais barato que tratar, e, quanto antes o paciente entrar em tratamento, mais efetivo será”.

Mês Azul

O Ministério da Saúde instituiu em agosto de 2009 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. A proposta é de que homens na faixa etária de 20 a 59 anos procurem o serviço de saúde ao menos uma vez ao ano. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, através da Área Técnica de Saúde do Homem, está realizando neste mês, juntamente com as diversas Unidades Básicas de Saúde e Equipes de Saúde da Família, o Novembro Azul – por uma boa prática da saúde preventiva da população masculina.