PM apreende arma e recupera veículo em ocorrências no Segundo distrito

Policiais do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2°BPM), apreenderam na noite de sexta-feira, 10 de novembro, arma de fogo e veículo roubado em ocorrências na área do segundo distrito de Rio Branco.

Durante patrulhamento na região da via Chico Mendes os militares avistaram um indivíduo empurrando uma carro (Saveiro), cor branca. A guarnição policial recebeu informações por meio do Ciosp que um veículo com as mesmas características havia sido roubado nas proximidades da Gameleira.

Com base na suspeita a guarnição realizou a abordagem e em busca pessoal no agente encontrou um simulacro (arma de brinquedo), em seguida outra guarnição chegou no local com a vítima que prontamente reconheceu o homem como um dos envolvidos e relatou que existiam mais três pessoas na ação criminosa, sendo mais dois homens e uma mulher.

A vítima relatou que a mulher pediu uma carona até o Taquari onde foi abordado pelos envolvidos que estavam com armas de fogo e terçados e roubaram o carro.

Com informações de nome da mulher envolvida os policiais se deslocaram até a residência, no local foi encontrado os bens subtraídos da vítima e mais dois simulacros e um terçado usado na ação criminosa, além de a vítima reconhecer a roupa que a mulher usava.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia especializada, juntamente com a vítima e todo material relacionado ao crime para as providências cabíveis. Os outros envolvidos não foram capturados.



ARMA DE FOGO APREENDIDA

Na noite de sexta-feira, 10 de novembro, os policiais do 2° BPM apreenderam ainda um revólver cal.38 na posse de um menor de idade, no bairro Santa Maria.

Em patrulhamento na localidade os policias presenciaram a discussão entre o menor e um outro agente, em busca pessoal no menor foi encontrado em sua cintura a arma de fogo.

A guarnição policial encaminhou os envolvidos para a delegacia especializada para as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação PMAC