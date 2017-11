Presa quadrilha acusada de tráfico de drogas e assalto

Em mais uma ação rápida e eficiente dos policiais militares do 7º BPM, Comandado pelo Coronel Ruiz, uma equipe de serviço que estava trabalhando as informações do assalto ocorrido na casa do senhor TOBATA, na sexta-feira, 10. Neste sábado, 11, efetuou a apreensão dos envolvidos no referido crime. Ao passo que foram obtendo as informações logo foi planejado uma grande operação conjunta onde atuaram os policiais militares do serviço de inteligência, juntamente com a guarnição policial militar do Grupo Tático – GT 7, visando a captura dos criminosos que invadiram a residência do senhor José Luzimar Oliveira Machado (TOBATA) e de posse de uma escopeta e armas brancas roubaram jóias e valores em espécie.

Na manhã do último sábado, 11, os policiais militares fizeram buscas por becos, residências e trapiches. Às 11 horas, conseguiram descobrir o esconderijo de um dos assaltantes conhecido por SAMURAI e que poderia estar na companhia de elementos traficando entorpecentes no trapiche do Altas Horas, Centro. Em Ato contínuo os homens da lei deslocaram-se até a residência a ser verificada. Quando a guarnição se aproximava foram vistos pelos olheiros, ocasião em que todos que estavam na casa correram tentando escapar, mas, com toda a técnica, experiência e preparo, os policiais militares conseguiram deter o menor, E. O. A, 16 anos e com ele foi encontrado 14 invólucros de substância aparentando ser maconha. Também foi apreendido o menor M. A. E. S., 17 anos e sua companheira a menor M. I. M., 16 anos e com eles foram apreendidos dentro de suas vestes um recipiente de perfume contendo em seu interior 10 invólucros de substância aparentando ser cocaína e, mais um recipiente contendo substância aparentando ser maconha. Que ao serem indagados os menores confirmaram que traficavam esses entorpecentes. Prosseguindo no trabalho de buscas, ainda foi apreendido em poder do menor S. M. C., 16, vulgo SAMURAI, uma barra de substância aparentando ser maconha, pesando 196

gramas, uma pedra de substância aparentando ser oxidado, 32 invólucros de substância aparentando ser pasta base de cocaína, a chave de uma motocicleta, uma caixa de som, um monitor de computador positivo que foi roubado da casa do TOBATA.

Continuando os trabalhos os policiais militares obtiveram informação que outro menor de iniciais A. S. M, 16 anos, morador do trapiche do Flávio tinha comprado do SAMURAI, uma TV de 32 polegadas de marca SEMP TOSHIBA por um preço bem abaixo do realmente praticado e que seria uma das TVs roubadas da casa do TOBATA. Diante dessa nova informação imediatamente os policias militares chegaram ao receptador e ele informou que tinha comprado a TV ao preço de 250 reais do menor conhecido pela alcunha de SAMURAI.

Diante dos fatos levantados, todos os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ilesos para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo material apreendido, para serem tomadas as demais medidas legais. Quanto as armas utilizadas para cometerem o assalto os criminosos apreendidos disseram não saber onde estavam.

Fonte. Assessoria de Comunicação do 7° BPM.