Rodada desta segunda tem Brasileirão e repescagem para a Copa

A segunda-feira deste dia 13 de novembro de 2017 promete forte emoções aos fãs de futebol. Pelo Brasileirão, a Chapecoense recebe o Santos na Arena Condá. O time catarinense ainda não garantiu a pontuação considerada necessária para permanecer na Série A, enquanto o Peixe quer a vitória para se manter na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Mas antes de a bola rolar no Brasil, teremos um jogão na Europa. A tetracampeã mundial Itália recebe a Suécia no San Siro para a segunda e última partida entre os países na repescagem da Copa do Mundo de 2018. No confronto de ida, a Azzurra saiu derrotada por 1 a 0. Agora, em casa, os italianos vão tentar reverter o placar e evitar o vexame de ficar fora do Mundial da Rússia.

Além disso, teremos o amistoso entre Polônia e México, que já estão garantidos na Copa.

Eliminatórias da Copa – Repescagem Europa

Itália x Suécia – 17h45

Amistoso

Polônia x México – 17h45

Brasileirão – 34ª rodada

Chapecoense x Santos – 20h