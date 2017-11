Acre implementa Centro de Atendimento e Despacho interligado nacionalmente

O Centro de Atendimento e Despacho (CAD) é um sistema interligado com toda a rede do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Ele agiliza os trabalhos operacionais das forças policias e ao mesmo tempo alimenta com informações bancos de dados de outros estados já interligados ao sistema.

Na prática ele irá possibilitar ao policial em operação consultar dados e informações de suspeitos em tempo real com agilidade e diminuição no tempo de resposta as ocorrência. O CAD também possibilita o despacho correto das informações para a força policial em tempo real na hora da solicitação de socorro por meio do telefone de emergência do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp).

“Isso nos dá mais agilidade nas ocorrências, aumentando nossa capacidade de eficiência no atendimento ao público e no enfrentamento à violência”. Ressalta Emylson Farias, secretário de segurança pública. A implantação do Centro de Atendimento e Despacho é resultado de uma parceria do governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), com o Ministério da Justiça (MJ), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O próprio gerente de projetos da Senasp, Sérgio Camargo, veio ao Acre acompanhar a implantação do CAD. “A partir de agora, o Acre está interligado com os demais estados brasileiros que já implantaram esse sistema”, diz Sérgio Camargo.

O Acre é o quinto estado a implantar, oficialmente, o CAD, e o primeiro do país a colocar o sistema em todos os municípios. “A gestão operacional desse sistema será regionalizada para agilizar nossa prestação de serviço à população nas cinco regionais do nosso território”, explica o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Eudemir Bezerra, coordenador geral do Ciosp.