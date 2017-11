Estudante diz ter sido eliminada do Enem por ter moedas no bolso

A estudante Mayane Cecília, de 16 anos, diz ter sido eliminada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (12) por ter duas moedas no bolso. Segundo a candidata, o detector de metais acionou quando ela pediu para ir ao banheiro.

“Na hora que passei na porta para sair, o detector de metais pegou as moedas”, lembra. “Não estou acreditando que fui eliminada por causa de duas moedas. Meu Deus do céu. Muita frustração para uma pessoa só. Passei o ano estudando para ser elimanda por causa de duas moedas”, lamentou em entrevista ao “G1”.

Mayane disse ainda que chegou a argumentar com os fiscais para poder concluir a prova, mas passou mal e foi convencida e se retirar.

Em nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que a candidata foi eliminada por portar uma lapiseira.

“Segundo relato da coordenadora, ao verificar que a participante estava portando lapiseira, solicitou que a mesma a acompanhasse à coordenação. Chegando lá, perguntou se ela havia sido avisada, antes do início das provas, que não poderia portar tal material, a participante afirmou que sim e que havia retirado essa lapiseira de sua própria bolsa”, consta na nota.

Quando questionada se havia lido o edital, “a candidata disse que leu apenas por alto, pois fazia a prova por experiência”, completou.

Mayane, por sua vez, afirma que não portava lapiseira, apenas um lápis comum.