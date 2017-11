Edital de Prêmio Estadual de Direitos Humanos 2017 está aberto

Em razão da data 10 de dezembro, em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, já estão abertas as indicações ao Prêmio Estadual de Direitos Humanos 2017, a ser entregue no dia 11 de dezembro.

Esta é a sexta edição do prêmio, voltado à valorização de instituições públicas ou privadas e pessoas físicas que desempenham papel importante na área de defesa e promoção dos direitos voltados a crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e povos indígenas, entre outras ações previstas pelo edital.

O prêmio é de iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos (Sejudh).

As indicações serão aceitas até as 18 horas do dia 31 deste mês e submetidas à escolha do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania do Acre (CEDHC).

Os interessados em realizar indicações de instituições ou personalidades acreanas devem preencher a um formulário específico disponível na sede da Sejudh, localizada na Rua Francisco Mangabeira, 37, bairro Bosque. Também pelo endereço eletrônico sejudh@ac.gov.br, ou pelo blog cedhac.blogspot.com.

“Em parceria com o conselho, todos os anos realizamos diversas atividades alusivas ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, e o prêmio é um momento de reconhecimento às entidades e sociedade, de um modo geral, que ajudam a promover essas políticas de defesa de direitos”, comenta o gestor da Sejudh Nilson Mourão.

O formulário também está disponível no edital.