Governo entrega mil toneladas de calcário para produtores

A governadora em exercício Nazareth Araújo realizou, na manhã desta segunda-feira, 13, no Parque de Exposições, a entrega de 200 toneladas de calcário e 188 toneladas de adubo para fortalecimento do pasto de 67 produtores de leite do Acre.

A entrega faz parte de um total de mil toneladas de calcário e 220 toneladas de adubo entregues para o fortalecimento da bacia leiteira do Acre, num investimento de R$ 1,5 milhão por parte do Estado, com uma contrapartida de R$ 500 mil dos produtores.

“O governo fez uma identificação das áreas em que fossem mais necessária a entrega desse material e assim garantir o aumento da produtividade de leite no Acre. Trabalhamos a diversificação das cadeias produtoras com um momento de união que faz a gente superar a crise, vencer os desafios e colocar qualidade no trabalho que desenvolvemos”, conta a governadora.

Bacia leiteira fortalecida

O presidente da Cooperativa dos Agricultores e Pecuarista da Regional do Alto Acre (Coopel), Ezequiel de Oliveira conta que os cooperados da região conseguem produzir 15 mil litros de leite por dia. Com o apoio imprescindível do governo, a aposta é que a produção fique ainda maior e se garanta durante o período de seca, que é quando a qualidade do pasto cai.

“A indústria de laticínios está muito feliz porque é um investimento que a gente precisava na zona rural. Com essa adubação teremos um pasto muito melhor e com certeza isso vai melhorar nosso leite”, conta Ezequiel.

Já para Carlos Alonso – que começou recentemente sua produção e hoje consegue tirar mais de 300 litros de leite por dia – ter um governo preocupado em fortalecer a bacia leiteira do Acre fez toda a diferença. “Esse investimento é ótimo. Eu não produzia leite, mexia apenas com gado branco e com a ajuda dos técnicos da Seap [Secretaria de Estado de Agropecuária], eu chego a tirar até 350 litros de leite por dia. A melhor assistência técnica que tem é a do governo. São produtos de qualidade e com responsabilidade naquilo que fazem”, afirmou.

O secretário de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), João Thaumaturgo Neto, reforçou: “Nosso processo de seleção foi com produtores de leite já em atividade, para dar continuidade. Já chegamos a 80% do programa hoje. E temos que lembrar que com o país numa crise dessas, o governador Tião Viana cumpre sua missão de aumentar e qualificar ainda mais a bacia leiteira no Acre”.