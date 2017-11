Rio Branco comemora Dia Mundial do Hip Hop com música, dança e graffiti

União. Esse foi o sentimento que deu o tom do Dia Mundial do Hip Hop na noite de domingo, 12, em Rio Branco, quando os diversos movimentos da arte urbana subiram no mesmo palco, embaixo da Ponte Metálica, no Centro, para celebrar a data. Estiveram lá os manos do rap, graffiti, break e DJ – todos os elementos que constituem a cultura do hip hop.

As atrações musicais ficaram por conta do Rap Conexão Interna, T.H.L. Ratazanas, Unidade Popping, N.P.C. e Distrito 068. Dois grupos de 5 pessoas, cada, disputaram a Batalha de Breaking (dança urbana) e animaram o público, formado tanto pela velha guarda do hip hop quanto pelos mais jovens. Durante toda a programação, grafiteiros do Coletivo de Artes Urbanas Acreano (Caua) mostravam sua arte ao vivo em painéis distribuídos pelo evento.

Kinho Dubasse é DJ e um dos veteranos do hip hop em Rio Branco. Ele conta que no começo dos anos de 1990 só havia o breaking pelas ruas da cidade e que o seu sonho era ver os demais elementos acontecendo e coexistindo. “Quando nós, que estamos há mais tempo no movimento, nos deparamos com um evento como esse, com todo mundo unido celebrando o hip hop, a sensação é de conquista”, comemorou o músico.

O Caua, grupo que reúne grafiteiros da cidade, tem ajudado a pintar esse novo momento para o hip hop local. Junior TRZ, membro do coletivo, saiu satisfeito do evento e homenageou os representantes dos grupos com pinturas. “O Dia Mundial do Hip Hop em Rio Branco foi uma data muito especial, cuja mensagem principal foi a de que juntos somos mais fortes. Onde tiver hip hop, os grafiteiros do Caua estarão lá mostrando sua arte”, completou.

As celebrações do Dia Mundial do Hip Hop foram incluídas no calendário oficial de Rio Branco após projeto de lei de autoria do ex-vereador Marcelo Macedo, sancionado pelo prefeito Marcus Alexandre em 2013. Elas foram apenas um aperitivo para a 4ª Semana Municipal do Hip Hop, que acontece entre os dias 20 e 26 de novembro em diversos pontos da cidade. Neste ano, a programação tem como tema “Na Resistência Pela Paz”, em alusão aos índices de violência registrados nos últimos meses na capital acreana.

O Dia Mundial e a Semana do Hip Hop são uma realização dos movimentos de arte urbana da cidade e têm o apoio cultural da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). O presidente Sérgio de Carvalho participou da celebração no domingo e ressaltou a importância do hip hop para frear problemas como violência e censura à arte. “No Brasil, que vem criminalizando diversas manifestações artísticas, é muito importante que os movimentos se unam em prol da cultura. Fiquei feliz de presenciar diversos grupos de hip hop unidos e coloco a gestão cultural à disposição do movimento. Contem com a FGB”, reafirmou Sérgio de Carvalho.

Leandro Chaves – Assessoria FGB

Fotos: Ramon Aquim