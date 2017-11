Festival Pachamama promove coletiva de imprensa para lançar mostra ao público

Esta será a oitava edição do evento, que, este ano, tem o desafio de ser realizado sem nenhum patrocínio principal

A direção do Festival Pachamama se reuniu na manhã desta segunda feira, 13, com representantes do poder público e com a mídia local para lançar oficialmente o evento ao público. Na coletiva, foi divulgada a nova direção do Festival, nas mãos de Marcelo Cordeiro, que sucede Sérgio de Carvalho, hoje diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), que junto com a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), presidida por Karla Martins, são parceiros do Festival.

Em sua fala, Sérgio relembrou que esta seria a primeira edição do festival sem um patrocínio principal, e que parte do evento foi financiado através de uma campanha de financiamento coletivo, mas que isso não significava que o festival seria menor. “Pelo contrário. Serão apresentados mais de 60 filmes em 8 dias de evento. Então o Pachamama continua com o mesmo tamanho. O que foi diminuído foi a quantidade de convidados, que ano passado eram 22 e este ano serão apenas 5” disse Sérgio.

O novo diretor do Festival, Marcelo Cordeiro, exaltou a importância das parcerias para a realização do Festival. “Cada amigo, parceiro de trabalho, simpatizante do Festival e todos que contribuíram no financiamento coletivo foram e são muito importantes para a realização do evento. Nesse momento de crise tivemos que nos reinventar. Não está sendo fácil, mas o festival não poderia deixar de existir”, comentou Marcelo Cordeiro.

A presidente da FEM, Karla Martins, ressaltou a importância do evento para a economia local. Segundo ela, “um festival como esse, além de ser um marco da nossa cultura, é um evento que movimenta a economia de Rio Branco, desde as pessoas que trabalham diretamente ao moço que vende pipoca na porta do cinema”.

A parceria da Prefeitura com o festival esse ano se mantém como em edições anteriores, com a contra partida do projeto “Cinema nos bairros”, em que o Pachamama sede sua estrutura para que o poder público leve cinema e cultura para o acesso dos cidadãos riobranquenses das mais variadas comunidades.

A programação do evento será divulgada na próxima terça feira, 14, e o acesso poderá ser feito através das redes sociais ou no site oficial do Festival: www.cinemadefronteira.com.

Dito Bruzugú – Assessoria FGB

Fotos: Ramon Aquim