SGA convoca candidatos para prova didática e entrevista para vagas remanescentes do IDM

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e o Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (IDM) tornam públicas as Respostas aos Recursos e o Resultado Final da Análise Curricular destinado à contratação temporária de profissionais de nível médio e superior – vagas remanescentes para o Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (IDM) conforme segue:

EDITAL 022 – IDM – RESULTADO FINAL DA ANALISE CURRICULAR – VR – 13-11-2017

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e o Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (IDM) tornam pública a Convocação dos candidatos para a Prova Didática e a Entrevista destinado à contratação temporária de profissionais de nível médio e superior – vagas remanescentes para o Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (IDM) conforme segue:

EDITAL 023 – IDM – CONVOCAÇÃO PARA PROVA DIDÁTIVA E ENTREVISTA – VR – 13-11-2017

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto ao Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (IDM), por meio do telefone (68) 2106-2800 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA), por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.