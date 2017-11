Detran agiliza entrega de documento veicular em prazo mínimo

Ao solicitar a segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou a transferência de propriedade, os donos de veículos podem receber os documentos no mesmo dia. Antes o prazo mínimo para a efetivação do serviço e entrega do documento era de cinco dias úteis.

Com isso, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) expande as ações do Projeto Detran Amigo, no qual um dos objetivos é oferecer mais qualidade aos processos de atendimento ao público, com agilidade e eficiência. Vale destacar que, para que o documento fique pronto no mesmo dia, o proprietário do veículo deve realizar todos os procedimentos necessários para efetivar a solicitação do serviço e pagar a taxa até às 11 horas.

“Se o cidadão for fazer a transferência de propriedade, por exemplo, ele deve apresentar todos os documentos necessários, inclusive o laudo de vistoria, a partir disso será gerado o boleto para pagamento do serviço, que deve ser pago até às 11 horas”, explica o coordenador de Veículos e Renavan, Eldivon Montefusco.

A novidade serve para as solicitações realizadas no Detran situado na Avenida Nações Unidas, N° 1.735, em frente ao Sétimo Batalhão de Engenharia de Construção e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) presentes em 12 municípios. Porém, em breve, deve ser expandida para as solicitações realizadas por meio do site da instituição.

Vale a pena ressaltar que nos casos de licenciamento anual dos veículos o proprietário deve esperar o prazo de 20 dias, a contar da data de pagamento, para que o documento seja entregue pelos Correios em sua residência.

“Caso o documento não chegue à residência do usuário em 20 dias, ele deve procurar o órgão para atualizar seu endereço e retirar o CRV no departamento”, afirma Montefusco.