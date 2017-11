10.9 mil fazem prova domingo por certificação dos ensinos fundamental e médio

Mais de 10.9 mil se inscreveram no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), no Acre. As provas serão aplicadas no domingo, 22, a partir das 6h e os portões serão fechados as 5h e 45min, no turno da manhã. No período da tarde as provas terão início as 12h e 30min, e os portões fecharão 15 minutos antes.

No estado, os testes serão aplicados em quatro cidades: Brasiléia, Rio Branco, Feijó e Cruzeiro do Sul. Os locais de prova Encceja foram divulgados no último dia 8, e pode ser conferido no site: http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/loginParticipante .

Na parte da manhã serão aplicadas as provas do ensino fundamental das disciplinas de ciências naturais e história e geografia, e também do ensino médio de ciências da natureza e ciências humanas. À tarde as provas do ensino fundamental serão das disciplinas língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; e matemática e as provas do ensino médio de linguagens e redação; e matemática.

O exame é destinado à certificação de nível de Ensino Fundamental e de nível Médio, para a primeira opção a pessoa deve ter no mínimo 15 anos, e para a segunda 18. No Acre, para a certificação de nível fundamental foram realizadas 2.106 inscrições, as outras 8.829 foram realizadas em busca do nível médio.

Este ano, a Certificação do Ensino Médio deixou de ser realizada pelo Enem e retornou para o Encceja, como ocorreu até 2009. A emissão dos documentos certificadores é de responsabilidade das Secretarias de Educação ou da Instituição Educacional que firmar Termo de Adesão com o Instituto Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O exame é realizado para avaliar as pessoas que não conseguiram concluir os estudos na idade apropriada. O Inep é responsável pela elaboração das provas, pela gestão da aplicação e da correção.

Natan Peres