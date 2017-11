Prefeito programa obras e melhorias para bairros da capital

Nem a chuva do início da manhã desta terça-feira, 14, impediu o prefeito Marcus Alexandre de caminhar pelas ruas do bairro Ilson Ribeiro e Conjunto Aroeira, com as lideranças locais, para programar melhorias que serão executadas nas duas localidades, como a recuperação asfáltica, desobstrução de dispositivos de drenagem e de igarapés e limpeza das ruas.

No Ilson Ribeiro, o trabalho de melhoria da malha viária já começou pelas ruas K, Papagaio e Foca. “Temos uma programação de serviços aqui para o Aroeira e Ilson Ribeiro, como o tapa-buracos e a manutenção nos acessos e corredores de ônibus e limpeza feita pela SEMSUR, que será executada agora em novembro. O inverno já está chegando, mas não vamos parar com o trabalho”, explicou o prefeito.

Os presidentes de associações de moradores do Aroeira, Raimundo Nonato, e do Ilson Ribeiro, Paulinho Souza, ressaltam que o diferencial da gestão de Marcus Alexandre, é tomar decisões junto com as lideranças e a comunidade, vendo no local as necessidades e, depois, acompanhando todo o serviço.

Paulinho agradeceu pelas três ruas onde o asfalto já foi recuperado e cita que, “apesar das chuvas, o prefeito veio aqui conosco e viu as reais necessidades. O trabalho vai continuar e estamos agradecidos ao prefeito”. Raimundo Nonato ressalta a parceria que o prefeito Marcus Alexandre tem com o movimento comunitário, o que facilita o trabalho dos presidentes de associações de moradores. “A gente tem o contato direto com ele e dessa vez não foi diferente: vão recuperar nossas ruas e limpar todo o bairro”, completou o líder comunitário.