Quina, Lotomania, Timemania e Dupla-Sena acumulam nesta terça

O concurso 4.531 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 2,2 milhões. Os números sorteados nesta terça-feira (14), em Amparo (SP), foram: 13, 29, 54, 72, 77. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 104 apostas ganhadoras, R$ 3.870,41

Terno – 3 números acertados – 6.571 apostas ganhadoras, R$ 92,11

Duque – 2 números acertados – 146.999 apostas ganhadoras, R$ 2,26

LOTOMANIA

O concurso 1.814 da Lotomania, realizado nesta terça-feira (14), em Amparo (SP), também acumulou. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 2 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 00, 08, 09, 27, 28, 33, 35, 47, 50, 53, 56, 57, 66, 67, 73, 78, 79, 87, 91, 98. Confira o rateio:

20 acertos – Não houve acertador

19 acertos – 13 apostas ganhadoras, R$ 17.026,79

18 acertos – 186 apostas ganhadoras, R$ 1.062,53

17 acertos – 1.291 apostas ganhadoras, R$ 107,15

16 acertos – 7.439 apostas ganhadoras, R$ 18,59

15 acertos – 31.156 apostas ganhadoras, R$ 4,44

0 acertos – Não houve acertador

TIMEMANIA

O concurso 1.106 da Timemania, realizado nesta terça-feira (14), em Amparo (SP), também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 13, 17, 24, 29, 38, 42, 53. O time do coração foi o Coritiba-PR. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 24,2 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 24 apostas ganhadoras, R$ 13.689,08

5 números acertados – 921 apostas ganhadoras, R$ 509,59

4 números acertados – 14.381 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 122.149 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: CORITIBA/PR – 36.616 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.717 da Dupla Sena, realizado nesta terça-feira (14), em São Paulo, não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 2,3 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 03, 14, 15, 23, 30, 37. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 01, 02, 09, 10, 43, 45. Confira o rateio:

Premiação – 1º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 12 apostas ganhadoras, R$ 5.468,83

Quadra – 4 números acertados – 900 apostas ganhadoras, R$ 83,33

Terno – 3 números acertados – 17.289 apostas ganhadoras, R$ 2,16

Premiação – 2º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 13 apostas ganhadoras, R$ 4.543,34

Quadra – 4 números acertados – 965 apostas ganhadoras, R$ 77,72

Terno – 3 números acertados – 19.386 apostas ganhadoras, R$ 1,93

+ Com 7 feriados prolongados, trabalhador de SP terá até 21 folgas

FEDERAL

O concurso 05232 da Federal ocorreu nesta terça-feira (14), em Amparo (SP). Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 74013 – R$ 350.000,00

2º bilhete: 43002 – 18.000,00

3º bilhete: 79208 – 15.000,00

4º bilhete: 28760 – 12.000,00

5º bilhete: 00555 – 10.888,00