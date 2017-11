Amac pede apoio dos parlamentares para derrubada de veto presidencial

Apesar das prefeituras acreanas terem uma previsão de receberem a quantia de R$ 19.670.499,87, referente a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), mas só chegou aos cofres dos municípios a bagatela de R$ 11.415.708,66. O desconto da contribuição previdenciária, Pispasep e os repasses constitucionais destinados a Saúde e a Educação consumiram mais de oito milhões.

Somente a prefeitura de Rio Branco teve uma queda de quatro milhões, seguido de Senador Guiomard que chegou a casa R$ 434.211,12 e Cruzeiro do Sul que correspondeu por pouco mais de R$ 200 mil. A presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Marilete Vitorino informou que a Medida Provisória (778/2017), que dispunha do parcelamento da dívida previdenciária dos Entes Estaduais e Municipais chegou a mesa do presidente da República, Michel Temer, para a sanção presidencial, a proposta teve dois vetos nos artigos 11 e 12 relativos à proposição.

A medida foi tomada sob a alegação que a proposta é de iniciativa exclusiva da Presidência da República, ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, afirma ser assunto reservado a lei complementar. Diante do impasse, a entidade busca fortalecer a campanha da Confederação Nacional de Municípios (CNM), para que os prefeitos convençam os parlamentares da Bancada Acreana a votar pela derrubada do veto ao Encontro de Contas (Veto 30/2017). “A votação acontecerá nos dias 21 e 22 deste mês, na Capital do Distrito Federal (DF)”, revelou a gestora..

Marilete destacou CNM pede o contínuo engajamento de todos os membros municipalistas na sensibilização dos congressistas. Explcioque que o Encontro de Contas permitirá que municípios conheçam os reais débitos e créditos de suas dívidas previdenciárias com a União. “Não podemos continuar pagando uma conta que não sabemos qual é o valor”, ressaltou a presidente da Amac.

A gestou acrescentou ainda que essa e uma negociação do governo federal, a AMAC e a CNM, busca encontrar uma solução que ponha fim ao impasse. As prefeituras não podem continuar pagando uma dívida que nunca reduz. “As nossas as entidades apenas orientam os municípios sobre a importância do veto”, finalizou a gestora.