Prefeitura realiza ações de prevenção a acidente no trânsito

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e parceiros realizou nesta terça-feira, 14, na Praça Plácido de Castro, nova série de ações educativas e de prevenção de acidentes no trânsito. Prevista no projeto Vida no Trânsito, a ação envolveu estudantes da rede pública de educação e contou com a participação da secretaria Adjunta de Saúde do município, Jesuíta Arruda, do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Américo Paes, do comandante do BPTRAN, Ten. Cel. Ezequiel de Oliveira Bino e do diretor Administrativo da RBTRANS, Pablo Mendes, naquele ato representando o superintendente do órgão, Gabriel Forneck. A programação incluiu simulações de situações de risco, demonstração do teste do bafômetro e palestras.

De acordo com a secretária Adjunta de Saúde, Jesuíta Arruda “a morte no trânsito é comportamental. O projeto Vida no Trânsito é uma iniciativa que oportuniza a reflexão, influencia positivamente, o que pode levar as pessoas a decidir e agir certo no trânsito”.

Pablo Mendes falou sobre a importância do trabalho educativo e de fiscalização no trânsito “um trabalho árduo, muitas vezes incompreendido, mas necessário para garantir um trânsito mais humano e seguro na nossa cidade”, disse.

O inspetor da PRF destacou a ação do Grupo de Educação para Trânsito (GETRAN). “A intenção é sempre reduzir a ocorrência, não atender o acidente. Para isso trabalhamos todos os dias”, disse o inspetor Américo Paes.

Programação lembra vítimas da violência no trânsito

A ação realizada na Praça da Revolução faz parte da programação alusiva ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, celebrado no terceiro domingo de novembro para homenagear as vítimas do trânsito e mobilizar a sociedade. Instituída no ano de 2005 pela Organização das Nações Unidade (ONU), a celebração é uma oportunidade de sensibilização.

Em Rio Branco, o evento lembrou a jornalista Marina Lima morta no dia 04 de abril de 2016, vítima de acidente de trânsito. Marina se deslocava para o trabalho pela Av. Antônio da Rocha Viana quando foi atingida por carro que trafegava na contramão em alta velocidade.

Impressionada com o relato do acidente que vitimou a jornalista, a estudante do 3º. Ano do Ensino Médio, Victória Ribeiro falou sobre a importância da ação voltada, principalmente, ao público jovem. “Nós somo motoristas de amanhã. Ações como essas nos ajudam a refletir sobre a importância de dirigir com responsabilidade e evitar tragédias como essa que tirou a vida da Marina”, disse a estudante.

“Quando falamos em vítimas de acidente precisamos falar no exercício do respeito às leis de trânsito e ao próximo. Ações como essa que realizamos aqui já contribuíram para uma redução de 54% nos casos de acidentes com vítima fatal. E isso é resultado de uma ação conjunta entre Governo, Município, Polícia Rodoviária Federal e organizações parcerias”, destacou o comandante do BPTRAN Ezequiel Bino.

Vida no Trânsito

Implantado em Rio Branco no ano de 2012, o Projeto Vida no Trânsito é executado pela secretaria de Municipal de Saúde com o objetivo fortalecer ações de prevenção. Por meio da integração com instituições parceiras, o projeto tem a responsabilidade de promover a paz e a segurança no trânsito. Com uma política ampliada pela qualificação, planejamento, monitoramento e avaliações, o Vida no Trânsito é importante instrumento que subsidia a tomada de decisões da gestão municipal no que se refere aos refere à educação e prevenção de acidentes no trânsito.