Acidente na Transacreana deixa dois mortos e um ferido

Na noite dessa quarta-feira 15, um acidente deixou duas pessoas mortas e outro ferido. O acidente aconteceu por volta das 18h, no Km-31 da Rodovia Transacreana.

O acidente foi entre uma caminhonete Hilux de placa NGU-3907 e um carro modelo Fiat que bateram de frente.

Segundo informações, a caminhonete trafegava sentido Transacreana/Rio Branco, e outro carro fazia estava indo no sentido contrário, na hora da batida.

A colisão foi tão forte que as duas portas do carro Uno ficaram presas nas ferragens, e a lateral esquerda do Uno foi arrancada.

Dentro da Hilux só vinha o condutor o senhor, Jair Mangoli da Silva de 62 anos, ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Pronto Socorro de Rio Branco, segundo os paramédicos, o estado de saúde dele e estável.

Já no outro carro vinham duas pessoas, o condutor Francisco Júnior de Queiroz Pereira de 45 anos, e uma outra pessoa que vinha como passageiro que não foi identificado no local, os dois ficaram presos as ferragens do carro e morreram na hora.

O corpo de bombeiro foi acionado para fazer a retirada dos corpos de dentro do carro, foi preciso cortar o carro para pode retira os corpos.

Peritos do IML estiveram no local realizando a perícia, segundo o perito, somente após sair o resultado da perícia e que vai poder saber o que teria acontecido e quem estava certo ou errado no acidente.

Um buraco que tem perto do local onde aconteceu o acidente pode te sido a causa, mas somente o laudo do IML vai apontar a verdadeira causa do acidente.

Selmo Melo