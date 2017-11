Academia Acreana de Letras celebra 80 anos no estado

Com o lema “Ao Homem Pelas Letras”, a Academia Acreana de Letras (AAL) comemorou na terça-feira, 14, 80 anos de existência. A solenidade, promovida no Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Acre, contou com a presença de poetas, escritores e comunidade em geral.

A presidente do órgão, Luísa Karlberg, destacou que a academia é o coração do povo acreano, e que por meio dela, se faz a memória cultural do estado.

“A AAL é a instituição mais antiga e importante do Acre. Nesta casa, se concentra o maior número de poetas e escritores do estado. Temos também cientistas, e todos são responsáveis por produções que ficarão para a história. Digo hoje com convicção que foi um ato de coragem e ousadia fundar um órgão como esse naquela década”, diz.

A academia foi fundada no estado em 17 de novembro 1937. Atualmente, é composta por 40 cadeiras e o cargo é vitalício. Dela, fazem parte literatos, historiadores, gramáticos, médicos e grandes personalidades do mundo científico, literário e acadêmico. O governador Tião Viana, inclusive, é confrade desde 2009.