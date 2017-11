INCRA terá atendimento eleitoral para troca de títulos da 10ª Zona

O INCRA, localizado no bairro aviário, receberá uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) no período de 21 a 24 de novembro, de 8 às 13 horas, para o atendimento de eleitores da extinta 10ª Zona Eleitoral, que ainda não trocaram seus títulos.

O atendimento é para eleitores que votam nesse local e também em locais próximos, como nas Escolas Castelo Branco, Mário de Oliveira, Humberto Soares, Campos Pereira, Departamento de Produção Animal, Unopar e IDAF.

Os atendimentos itinerantes realizados em Rio Branco têm como único objetivo a troca dos títulos eleitorais da 10ª Zona. Para outros serviços é necessário se dirigir ao Fórum Eleitoral de Rio Branco, localizado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Polícia Federal.

Para solicitar o novo título é necessário levar um documento oficial com foto. Confira no link a seguir o cronograma de atendimentos itinerantes em Rio Branco:http://www.tre-ac.jus.br/eleitor/rezoneamento-eleitoral.

Assessoria de Comunicação