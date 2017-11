Adriano se oferece para jogar de graça pelo Fla em 2018: ‘Por amor’

Em entrevista ao canal do YouTube “Entrando em Campo”, Adriano Imperador falou sobre o seu retorno ao futebol, programado para 2018. O atacante, que está com 35 anos e longe do futebol desde 2016, quando teve uma passagem relâmpago pelo Miami United, chegou a dizer que jogaria pelo Flamengo no ano que vem, sem receber nada.

“Ano que vem vou começar a treinar direitinho. Se me quiserem também, estou aqui. Não precisa me pagar nada, faço por amor”, disse Adriano, que confessou também sentir falta de dois títulos em sua carreira.

“Libertadores e a Copa do Mundo. Foram os títulos que não ganhei”, acrescentou.

Perguntado se poderia jogar a Libertadores pelo Flamengo no ano que vem, ele se esquivou. “Ainda não sei”.

No mês passado, Adriano já havia revelado em entrevista ao jornalista Pedro Bial que planeja voltar a jogar.