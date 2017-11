Policiais Militares ficam feridos durante perseguição

Na noite desta quinta-feira 16, uma perseguição terminou com três policiais feridos e um homem preso.

Segundo os policiais do Giro do 4º Batalhão, eles estavam em patrulhamento pela rua Valdomiro Lopes, bairro da Paz, quando se depararam com dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita, os policiais começaram a acompanhar os dois homens que ao perceberem a viatura da polícia saíram em fuga.

A dupla seguiu no sentido a uma faculdade particular, e entraram na BR-364 na Via Verde, quando chegaram próximo ao prédio da Polícia Federal, eles tentaram entra em uma rua paralela a Via Verde, e perderam o controle da motocicleta e caíram, uma viatura que vinha logo atrás teria perdido o controle e saído da pista também.

Um dos acusados segundo os policiais conseguiu se levantar e ainda teria efetuado dois disparos contra eles, em seguida outras viaturas chegaram rápido ao local e conseguiram prender um dos acusados. Com ele a polícia aprendeu um revolve calibre 38.

Duas viaturas do samu foram acionadas para atender a ocorrência e socorrer as vítimas, três policiais tiveram que ser levados para o Pronto Socorro de Rio Branco com escoriações.

O acusado Emerson Sousa Roque de 23 anos, também foi socorrido e levado para a Upa da sobral, ao receber alta foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes .

Obs: Esses policiais que sofreram o acidente, prenderam 6 bandidos na estrada da penal, segundo os policiais, eles são do giro que trabalham em motocicletas mas as mesmas estão todas quebradas.

Selmo Melo