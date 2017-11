SinproAcre fará assembleia para debater reajuste e PCCR da Prefeitura

A direção do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre) reunirá às 17 horas de segunda-feira (20/11) no auditório da livraria Paim os professores da rede municipal de Rio Branco com o objetivo de analisar, discutir e deliberação sobre o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) apresentado pela Prefeitura.

De acordo com o vice-presidente do SinproAcre, Edileudo Rocha, a assembleia geral ainda abordará a proposta salarial para a classe.

“Queremos que a categoria debata o PCCR para que possamos garantir o máximo possível de avanços sociais e para partir a elevação dos salários. Com isso, é importante a participação de todos”, explicou o sindicalista.

A proposta começou a ser formulada no dia 12 de julho por meio de assembleia geral e encaminhada para a Prefeitura de Rio Branco. Depois do protocolo da primeira mudanças nas regras, várias reuniões foram realizadas para debater as cláusulas.

Há alguns meses, a diretoria do SinproAcre vem buscando negociar as melhorias para a classe. No dia 20 de junho, a categoria realizou uma paralisação para reivindicar um PCCR específico para a Educação, o que resultou na abertura das negociações.