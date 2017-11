Mulheres são presas no aeroporto de Cruzeiro do Sul; uma delas com droga no corpo

A Polícia Federal de Cruzeiro do Sul (AC) prendeu duas mulheres na madrugada na sexta-feira (17), no Aeroporto Internacional da cidade. As prisões de cada uma delas se deu por motivos diferentes e distintos.

A primeira foi presa em cumprimento de mandado de prisão expedido pela 50ª Zona Eleitoral de Parnamirim/RN.

A segunda presa em razão de ter sido surpreendida por policiais federais transportando aproximadamente 3,140 KG de cocaína envolta ao corpo.

As duas foram conduzidas para sede da Polícia Federal, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Com informações JuruaOline.