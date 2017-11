Mais de 200 detentos devem fazer prova do Enem em dezembro

A coordenação de Educação do Sistema Penitenciário do Acre inscreveu 218 pessoas para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). Este ano, as provas vão ser realizadas em dezembro nos dias 12 e 13 de dezembro.

As provas vão ser aplicadas em cinco municípios do estado, entre eles Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Rio Branco. Do total, 174 vão fazer a prova na capital acreana. O número de inscritos é menor que o registrado em 2016 quando mais de 400 privados de liberdade se inscreveram no exame.

“O número de inscritos caiu porque a partir desse ano o Enem não certifica mais o ensino médio e só serve para o ingresso em cursos superiores. Assim, a demanda é menor, pois a maioria dos presos é do regime fechado e têm mais dificuldade para cursar o ensino superior. Então, a procura é menor”, disse a coordenadora de Educação do Sistema Penitenciário, Helena Guedes.

Horários

Conforme o edital divulgado pelo Inep em outubro desse ano, os detentos que forem fazer a prova devem chegar na sala às 12h15 (horário de Brasília) no primeiro dia. No segundo, eles devem se apresentar na sala às 13h15 (de Brasília).

Na primeira prova, os candidatos vão preencher o questionário socioeconômico. Isso deve ser feito no período de 12h30 a 13h15. Nos dois dias, as provas iniciam às 13h30 (10h30 horário local).