Menino de 8 anos desmaia de fome em escola no DF

Um aluno de 8 anos desmaiou de fome enquanto assistia à aula em uma escola do Cruzeiro, no Distrito Federal. De acordo com informações do G1, o caso aconteceu nesta semana.

A criança mora no Paranoá, região que fica a cerca de 30km do colégio. “A gente chamou o Samu. Quando o Samu chegou e fez o atendimento, e viu que era fome, até o rapaz praticamente chorou”, relembra a professora Ana Carolina Costa, que dava aula para o aluno que sofreu o desmaio.

Segundo a equipe da Escola Classe 8 do Cruzeiro, a reclamação de fome é comum entre os alunos. As aulas ocorrem à tarde mas, muitas crianças saem de casa às 11h por causa da distância e do número de paradas. Por isso, passam o horário de almoço no transporte.

Em nota, a Secretaria de Educação do DF disse “lamentar” o caso do estudante, e informou que não oferece almoço às crianças porque não há ensino integral na unidade. A pasta admitiu “reavaliar” a situação após ser contactada novamente,

No comunicado, a secretaria informa que é servido um “lanche” por volta as 15h30 para alunos que estudam no horário vespertino. Funcionários relatam que a merenda é composta por suco e biscoito, na maior parte das vezes.