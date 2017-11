Prefeito Tião Flores entrega 44 km de ramais em Epitaciolândia

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores entregou ontem, em solenidade prestigiada pelo deputado federal César Messias, deputado estadual Manoel Moraes, vereadores e secretários, 44 km de ramais na comunidade do Prata, a 20 km da BR 317. A obra representa melhores condições de vida e trabalho para quase duas centenas de famílias e mostra a preocupação do prefeito com o apoio ao meio rural. O prefeito também levou para a comunidade o programa Cuidando do Produtor Rural, com atendimento integrado de saúde, assistência social e demais atividades na localidade.

A prefeitura recuperou e abriu este ano mais de 400 km de ramais no município e em 2018, a meta é atingir mais nove comunidades, em um total de 600 km a serem abertos e recuperados. A prefeitura de Epitaciolândia também, recuperou e contraiu este ano 20 pontes na zona rural. Toda a obra de ramais executada em 2017 foi orçada em apenas R$ 150 mil, graças á racionalidade administrativa, ao rígido controle das ações, dos gastos, ao apoio do governo do Estado, que forneceu o combustível e à recuperação executada pela prefeitura no maquinário do município, hoje inteiramente a postos para o trabalho.

Essa gestão dos recursos públicos com parcimônia e qualidade foi destacada pelos oradores da solenidade de hoje, que também comemoraram a qualificação de Epitaciolândia como modelo de gestão. O município foi premiado na gestão administrativa, na saúde do idoso e na saúde da mulher.

A secretária municipal de Saúde, Teresa Flores, destacou que em quatro meses, Epitaciolândia passou de sete mil para 38 mil atendimentos em saúde básica, tornando-se modelo no setor no estado, um dos municípios que mais investe nessa área, correspondente a 18% do orçamento.

Os líderes comunitários também elogiaram o trabalho do prefeito e sua dedicação ao homem do campo. Daniel Bonzila, presidente da associação do Ramal do Prata destacou a importância da obra entregue e o cuidado que o prefeito tem demonstrado com os interesses dos produtores rurais. Também elogiaram a qualidade da obra os vereadores Diógenes Guimarães e Dino, mostrando que a Câmara Municipal colabora e apoia o prefeito nas obras de interesse do município.

O deputado estadual Manoel Moraes destacou a ação da prefeitura, a gestão modelo, o apoio do governo do estado e do deputado César Messias em Brasília, na busca de recursos e apoio. Disse que Epitaciolândia é modelo de município que soube aproveitar as oportunidades com uma administração propositiva e vibrante.

O deputado federal César Messias ressaltou a gestão de Tião Flores, o apoio do governo do estado, elogiou o governador Tião Viana pela assistência á prefeitura e destacou a capacidade técnica e administrativa do prefeito da capital e candidato ao governo Marcus Alexandre dizendo que por onde ele passou sempre deixou a marca da qualidade e da competência. Disse que apesar da crise enfrentada pelo Brasil, a solução virá pela política e pela participação. César Messias ressaltou que conseguiu, por meio de emenda, a verba para mais um caminhão para apoio aos produtores, outro caminhão basculante e ainda R$ 500 mil para investimento em saúde no município. E reiterou que é uma tranquilidade ver um prefeito da qualidade de Tião Flores, empenhado em preservar o investimento público, recuperado maquinário, enquanto outros prefeitos preferem leiloar máquinas em boas condições de isso e que não serão repostas.

Finalmente, o prefeito Tião Flores destacou que a qualidade da obra se deve à dedicação da equipe responsável, seu secretário de obras, Marquinhos e agradeceu ao servidor Zeca Mesquita, que passou todo o tempo no trecho, acampado, para garantir o serviço bem feito. Disse que a obra foi feita com menos recursos do que o que poderia ser usado, de acordo com as planilhas, graças a um bom planejamento e ao espírito público dos servidores e que economizou até no óleo diesel fornecido pelo governo do Estado. Disse que em pesquisa recente viu que a população precisava conhecer mais seus secretários e colaboradores e que por isso faria questão de se acompanhar de todos em solenidades como esta. Agradeceu ao deputado Manoel Moraes. Ao deputado César Messias, à Câmara de Vereadores e ao governo do Estado pelo apoio.