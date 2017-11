Envira ganha aeroporto e dois mil títulos regularizados

Na última sexta feira (17), a população de Envira (AM), celebrou duas conquistas que vão colocar a cidade na rota do desenvolvimento regional. Com apoio dos deputados Belarmino Lins e Átila Lins, a prefeitura entregou o registro de homologação do aeroporto João Fonseca e o título definitivo de propriedade para duas mil famílias.

Por mais de uma década, os envirenses aguardaram pela homologação do aeroporto local, que impedia as empresas regionais de registrar vôos tendo Envira como destino ou partida.

Na regularização urbana, a prefeitura atuou por meses, e depois de um minucioso levantamento urbano, expediu 2 mil títulos definitivos de posse de lotes urbanos para a comunidade.

“Esperei por esse documento a vida toda”, diz moradora

Moradora do bairro Santa Rita, a ex-seringueira Antônia Auriana não escondeu a emoção ao colocar nas mãos o título definitivo do lote que ocupa há treze anos. Antes preocupada com uma possível desocupação da área, ela disse que agora poderá morar sossegada ao lado dos filhos.

“Esperei por esse documento a minha vida toda. A gente morava lá mas sem a a certeza de que o terreno era nosso. Agora é. Esse título significa um futuro pro meus filhos”, disse ela após receber o documento das mãos do prefeito de Envira, Ivon Rates.

O trabalho para a regularização dos lotes urbanos foi uma das metas traçadas pelo prefeito para o primeiro ano do segundo mandato. A equipe do setor de terras se desdobrou para cumprir o cronograma e beneficiar todas as famílias cadastradas na primeira etapa.

” Hoje a gente celebra o resultado de um trabalho longo e cansativo mas prazeroso. Essas famílias ocupavam áreas até então irregulares. Agora é a realidade é outra. Com esse título podem buscar financiamentos e outros benefícios dentro dessa linha de crédito. Temos ainda um outro desafio que é regularizar o restante da área urbana da cidade e vamos continuar com esse trabalho”, disse Rates.

Os títulos foram emitidos a custo zero para as famílias. A prefeitura de Envira investiu mais de R$ 500 mil no projeto.

Vôos secretos nunca mais

Até a homologação do aeroporto, todo vôo que decolava ou aterrissava em Envira tinha outra cidade como ponto de referência. Com a pista clandestina, os pilotos eram obrigados a registrar o plano de vôo para Eirunepé ou Feijó. A clandestinidade é coisa do passado.

Ao lado dos deputados Belarmino Lins e Átila Lins, o prefeito Ivon Rates (PROS), descerrou a placa que oficializou a homologação do aeroporto de Envira, incluindo o aeródromo no Cadastro Nacional de Aeroportos.

A prefeitura organizou uma grande festa no próprio aeroporto para celebrar a conquista. Milhares de pessoas compareceram para testemunhar o momento histórico para a cidade que saiu da ilegalidade aérea para ser incluída em definitivo nas rotas da aviação.

” Sem o esforço do deputado Átila Lins junto a Anac e aos órgãos de controle, a gente não estaria aqui hoje celebrando esse momento. O comprometimento dele com o povo de Envira nos permitiu sonhar e realizar esse antigo desejo. Hoje Envira sai da clandestinidade para integrar a rota aérea nacional. Isso é mais que uma conquista, é um marco também para o estado do Amazonas”, disse o prefeito.

Átila Lins lembrou das inúmeras vezes em que percorreu ministérios para cobrar a homologação da pista a manutenção dos vôos dos Correios que ameaçavam suspender as operações.

” Fui cobrar a homologação e me informaram que as rotas áereas seriam suspensas. A gente bate u o pé, cobrou e além de conseguir a regularização da pista, conseguimos manter as rotas em operação. Envira e outras cidades corriam o risco de um total isolamento , mas a ANAC e os Correiros entenderam a necessidade e nosso pleito foi atendido”, disse Lins.

1º vôo dos Correios

No mesmo dia da homologação um avião gran caravan aterrissou em Envira trazendo uma tonelada de cargas que antes demoravam até trinta dias para chegar á cidade.

A aeronave fez o primeiro vôo do serviço dos Correiros para Envira, inaugurando uma rota nunca explorada pela empresa.

Coube a diretoria geral dos Correios no Amazonas, Antônia Rebouças, a responsabilidade de inaugurar o serviço e anunciar investimentos na infra estrutura e na oferta de serviços para Envira.

” A partir de hoje, Envira entra na rota das cidades atendidas pelos Correios. Temos um enorme portifólio de serviços e vamos ofertar todos eles para essa população. Queremos fomentar a economia aquecendo o mercado com o transporte de cargas entre a capital e essa região. sabemos do potencial economico o que temos que fazer a partir de agora é oferecer um serviço acessível e de qualidade”, observou a diretora anunciando a contratação de um carteiro exclusivo para Envira.