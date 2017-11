Mega-Sena acumula e pagará R$50 milhões no próximo sorteio

Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena na noite deste sábado, 18, em Amparo (SP). Sem um vencedor, o prêmio de R$ 50 milhões oferecidos pela Loteria Federal acumula e a previsão é que, no próximo sorteio, o valor deva chegar a R$ 50 milhões.

Os números sorteados foram: 15, 22, 30, 32, 40 e 58. O próximo sorteio acontece no dia 22 de novembro. E, enquanto ninguém acertou os seis números do concurso 1989, 47 apostas saíram ganhadoras da Quina ao acertarem cinco dezenas. Com isso, cada uma delas leva um prêmio de mais de R$ 56,1 mil.

Já a Quadra — quando os apostadores acertam somente quatro números —, teve 3280 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 1.148,53 cada.